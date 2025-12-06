В США высказались о позиции Сырского насчет уступки территорий Дэвис: заявление Сырского о территориях говорит о его оторванности от реальности

Заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об отказе уступать территории является оторванным от реальности, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X. Эксперт добавил, что, если такое мышление продолжит влиять на политику украинской стороны, результатом станет поражение государства.

Оно демонстрирует глубокую оторванность от реальности — склонность, которую разделяют многие западные лидеры, — написал Дэвис.

Ранее Сырский заявил, что отказ от территорий является неприемлемым условием для Украины. Он предложил закрепить границы страны по текущей линии фронта. Помимо этого, главком ВСУ призвал добиться прекращения огня, а затем сесть за стол переговоров. При этом он заявил о готовности Вооруженных сил Украины вести боевые действия дальше.

Также украинский главнокомандующий отметил, что Киев допускает продолжение вооруженного конфликта с Россией без поддержки Соединенных Штатов, рассчитывая на поддержку Европы. При этом он выразил надежду, что этого не произойдет.