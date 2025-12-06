ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 16:43

В США высказались о позиции Сырского насчет уступки территорий

Дэвис: заявление Сырского о территориях говорит о его оторванности от реальности

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об отказе уступать территории является оторванным от реальности, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X. Эксперт добавил, что, если такое мышление продолжит влиять на политику украинской стороны, результатом станет поражение государства.

Оно демонстрирует глубокую оторванность от реальности — склонность, которую разделяют многие западные лидеры, — написал Дэвис.

Ранее Сырский заявил, что отказ от территорий является неприемлемым условием для Украины. Он предложил закрепить границы страны по текущей линии фронта. Помимо этого, главком ВСУ призвал добиться прекращения огня, а затем сесть за стол переговоров. При этом он заявил о готовности Вооруженных сил Украины вести боевые действия дальше.

Также украинский главнокомандующий отметил, что Киев допускает продолжение вооруженного конфликта с Россией без поддержки Соединенных Штатов, рассчитывая на поддержку Европы. При этом он выразил надежду, что этого не произойдет.

Александр Сырский
ВСУ
США
территории
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме попросили проверить все реабилитационные центры в России
В Норвегии назвали выгодополучателей от недопуска российских спортсменов
Новые «Люди в черном»: когда выйдет, сюжет, вернется ли Уилл Смит
«Ведро воды на голову»: стратегия нацбезопасности США привела ЕС в ужас
«Деньги уходят в другие места»: в Чехии призвали проверить помощь Киеву
Политолог ответил, закончится ли политическая карьера Ермака
Появились кадры задержания убийц тюменского продавца машин
Европейский лидер анонсировал визит крупной делегации в Москву
Грозный призыв Маска заставил Медведева написать всего одно слово
«Звучит обнадеживающе»: в США предпочли критиковать ЕС вместо России
Мужчина искусственным дыханием спас змею
Профадаптация: на ТИЭФ раскрыли проекты Татарстана для участников СВО
В России оценили шансы на заключение сделки по Украине до конца года
Физрук позвал 15-летнюю школьницу замуж в стенах Следственного комитета
Турция сделала заявление после атак на суда в Черном море
«Есть еще переработка борщевика»: «зеленой чуме» нашли применение
Без приглашения: коммунальщикам разрешат врываться в квартиры россиян?
На ТИЭФ-2025 Херсонская область заключила более 12 соглашений о партнерстве
Еврокомиссия оштрафовала соцсеть Маска за синие галочки
Один из богатейших людей мира призвал ликвидировать Евросоюз
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.