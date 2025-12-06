Европейский лидер анонсировал визит крупной делегации в Москву

Крупная венгерская бизнес-делегация в скором времени посетит Москву, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на мероприятии в Кечкемете. Трансляцию вел его YouTube-канал. По словам премьера, поездка запланирована на начало декабря, а ее цель — обсуждение экономических вопросов.

Огромная бизнес-делегация на днях, в начале декабря, едет в Москву обсуждать исключительно экономические вопросы, — отметил Орбан.

По словам главы правительства, Венгрия уже продолжительное время ведет с Россией переговоры. Ключевая тема — развитие стратегического и экономического сотрудничества после отмены санкций.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что правительство страны отвергает европейский план по полному отказу от российской нефти и газа. Он подчеркнул, что Будапешт вместе с Братиславой готовится оспорить это решение в судебном порядке, как только состоится окончательное голосование по этому решению. Глава ведомства добавил, что уже обсудил данную проблему со словацким коллегой и договорился действовать сообща.