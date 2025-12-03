Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Панкейки — прошлый век! Пеку ржаные «Ароматушки» — пушистые и пряные блинчики за 10 минут

Если вам кажется, что обычные оладьи уже приелись и не дарят былого восторга, самое время открыть для себя новый, невероятно душистый мир — ржаные оладьи «Ароматушки». Это не просто замена муке, а целая симфония вкусов и запахов. Ржаная мука дарит выпечке насыщенный, чуть терпкий, «хлебный» оттенок и красивый медово-коричневый цвет, а щедрая щепотка ароматных специй — корицы и кориандра — превращает процесс приготовления в чистое удовольствие, наполняя кухню волшебным запахом. Эти оладьи получаются необыкновенно пышными, мягкими внутри и с аппетитной хрустящей корочкой снаружи. Они идеальны для тех, кто ищет более интересные и полезные альтернативы привычной пшеничной выпечке.

Вам понадобится 1,5 стакана ржаной муки, 0,5 стакана пшеничной муки, 1,5 стакана молока, 0,5 стакана сахара, 60 г сливочного масла, 2 яйца, по 1 чайной ложке разрыхлителя, корицы и кориандра, 0,5 чайной ложки соли и столько же лимонной кислоты. Растопите сливочное масло и остудите. В глубокой миске смешайте оба вида просеянной муки, разрыхлитель, соль, сахар, корицу, кориандр и лимонную кислоту. В другой посуде слегка взбейте яйца, добавьте к ним молоко и растопленное масло. Соедините жидкую и сухую смеси, тщательно, но аккуратно перемешайте до однородности. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Дайте ему постоять 10 минут. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной золотистой корочки. Готовые оладьи выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими со сметаной, медом, вареньем или просто посыпанными сахарной пудрой.

