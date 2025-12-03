Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 11:23

Как спасти уже обжаренные пересоленные котлеты без переделки фарша: простые домашние хитрости, которые действительно работают

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иногда пересол котлет обнаруживается слишком поздно — уже после жарки. Но выбрасывать блюдо не нужно: есть способы, которые помогают быстро смягчить вкус и вернуть котлетам нормальную соленость. Они простые, доступные и не требуют переделывать фарш заново.

Если котлеты получились солеными, попробуйте протушить их в небольшом количестве воды под крышкой — лишняя соль уходит в жидкость, а сами котлеты становятся мягче. Отлично работает и тушение с картофелем: нарежьте клубни кубиками, добавьте немного масла и готовьте около получаса. Картофель впитает лишнюю соль, а вы получите полноценный обед с гарниром.

Еще один удобный вариант — запекание в духовке. Переложите котлеты в форму и залейте несоленым молочным соусом или сметаной, разбавленной водой. Через 20 минут котлеты станут сочнее, мягче и заметно менее солеными. Такие простые приемы помогают быстро исправить ситуацию и спасти ужин без лишних хлопот.

Ранее сообщалось, что замороженная рыба часто разочаровывает рыхлой мякотью и слабым вкусом, но есть способ вернуть ей плотность и сочность без лишних ухищрений. Он помогает убрать запах тины, сделать филе упругим и приготовить блюдо, которое с удовольствием ест вся семья.

советы
кулинария
блюда
еда
Марина Макарова
М. Макарова
