Минтай становится нежным и насыщенным по вкусу: простой домашний способ превратить любую замороженную рыбу в сочное и ароматное блюдо

Замороженная рыба часто разочаровывает рыхлой мякотью и слабым вкусом, но есть способ вернуть ей плотность и сочность без лишних ухищрений. Он помогает убрать запах тины, сделать филе упругим и приготовить блюдо, которое с удовольствием ест вся семья. Метод подходит практически ко всем видам рыбы и не требует сложных ингредиентов.

Когда тушка начинает оттаивать, но остается слегка мерзлой, ее нужно очистить, удалить плавники и обязательно снять черную пленку внутри брюшка. Затем готовят простой раствор: на литр теплой воды добавляют по столовой ложке соли и сахара.

В эту смесь рыбу помещают на один час — за это время она впитывает влагу, становится плотной, а неприятные ароматы исчезают. После выдержки куски следует промокнуть бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу перед жаркой или запеканием. Такой несложный прием делает минтай и другую рыбу более сочной, ароматной и по-настоящему вкусной.

