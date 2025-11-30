День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 13:41

Минтай становится нежным и насыщенным по вкусу: простой домашний способ превратить любую замороженную рыбу в сочное и ароматное блюдо

Филе минтая Филе минтая Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Замороженная рыба часто разочаровывает рыхлой мякотью и слабым вкусом, но есть способ вернуть ей плотность и сочность без лишних ухищрений. Он помогает убрать запах тины, сделать филе упругим и приготовить блюдо, которое с удовольствием ест вся семья. Метод подходит практически ко всем видам рыбы и не требует сложных ингредиентов.

Когда тушка начинает оттаивать, но остается слегка мерзлой, ее нужно очистить, удалить плавники и обязательно снять черную пленку внутри брюшка. Затем готовят простой раствор: на литр теплой воды добавляют по столовой ложке соли и сахара.

В эту смесь рыбу помещают на один час — за это время она впитывает влагу, становится плотной, а неприятные ароматы исчезают. После выдержки куски следует промокнуть бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу перед жаркой или запеканием. Такой несложный прием делает минтай и другую рыбу более сочной, ароматной и по-настоящему вкусной.

Ранее сообщалось, что иногда самые простые продукты дают поразительно эффектный результат, стоит лишь соединить их нестандартным способом. Эти корзиночки из бекона с фруктами выглядят празднично, собираются за считаные минуты и помогут разнообразить привычное меню.

Проверено редакцией
Читайте также
Оливье, оревуар! Готовлю картофельные рулетики со шпротами — хрустящий восторг
Общество
Оливье, оревуар! Готовлю картофельные рулетики со шпротами — хрустящий восторг
Шашлык подождет! В центре стола — хаш: ароматный бульон с бараниной для настоящих гурманов
Общество
Шашлык подождет! В центре стола — хаш: ароматный бульон с бараниной для настоящих гурманов
Ажурные блинчики без разрывов на сковороде: простой способ с добавлением крутого кипятка — идеальный результат для начинки и подачи
Общество
Ажурные блинчики без разрывов на сковороде: простой способ с добавлением крутого кипятка — идеальный результат для начинки и подачи
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
кулинария
блюда
еда
рецепты
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нетаньяху просит Герцога о помиловании
В Кремле указали на ошибки Зеленского
Жена Виторгана назвала главный поступок Шиловского
Стало известно, почему Шиловского похоронят не рядом с женой
Песков заявил о быстрой реакции Путина на политические процессы
«Театр одного актера»: депутат о планах Киева сменить оборонную стратегию
Взрывы под Анапой, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 30 ноября
Фаза Луны сегодня, 30 ноября: шавасана, раздача слонов и порядок у котиков
НАБУ готовит обвинения против «Слуг народа»
Звезда «Уральских пельменей» раскрыла страшные проблемы со здоровьем
Число жертв от наводнений в Индонезии выросло до 417
Гороскоп на 30 ноября: кого ждут проблемы утром, кто останется оптимистом?
На детской площадке нашли сожженное тело 15-летнего подростка
Где россияне зарабатывают больше всего? Зарплаты от 150 тысяч, регионы
В Кремле указали на ежедневное ухудшение положения Украины
Вдову Градского заметили у гроба Шиловского
«Скончались на месте»: в приграничном регионе атака БПЛА привела к трагедии
Переводчица Орбана исказила речь Путина
Польша активизировала ПВО из-за четырех российских МиГ-31 у границы
В ЕС высказались об использовании замороженных активов России
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.