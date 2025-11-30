Оливье, оревуар! Готовлю картофельные рулетики со шпротами — хрустящий восторг

Надоело к Новому году или другому празднику часами крошить тонны ингредиентов для салатов, которые потом неделю доедаются? Я объявляю салатам бой и предлагаю вам рецепт, который станет настоящей звездой любого застолья. Это даже не блюдо, а праздник нежности и хруста в одном укусе. Картофельные рулетики со шпротами — это та самая простая гениальность, когда минимум усилий дарит максимум восторга вашим гостям. Они сочетают в себе нежнейшее картофельное тесто, ароматную начинку из копченых шпрот и тот самый хрустящий восторг золотистой корочки. Поверьте, после этой закуски никто и не вспомнит о традиционном оливье.

Вам понадобится всего несколько продуктов: 500 граммов картофеля, 150 граммов муки, 1 банка шпрот, 1 яйцо и соль по вкусу. Картофель отварите до готовности в мундире, затем очистите и разомните в пюре без добавления молока или масла. Дайте пюре полностью остыть. В остывшую картошку вбейте яйцо, всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. На столе, слегка припыленном мукой, раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной около 5 миллиметров. Шпроты разомните вилкой и равномерно распределите по всему пласту. Теперь аккуратно, но плотно сверните тесто в рулет. Разрежьте его на порционные кусочки шириной 2–3 сантиметра. Выложите рулетики на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 25–30 минут до аппетитного золотистого цвета. Подавайте эти хрустящие рулетики горячими со сметаной или холодными — они в любом случае будут бесподобны.

