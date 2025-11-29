День матери
29 ноября 2025 в 11:45

Долой сложные салаты! Пеку крутоны со шпротами и чесночным кремом — беспроигрышный вариант на праздничный стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Устали от многочасовой возни с салатами, когда нужно резать, смешивать, заправлять, а в итоге половина блюда остается в холодильнике? Я давно объявила долой сложные салаты и нашла для себя беспроигрышный вариант, который всегда производит фурор. Речь идет о горячих крутонах со шпротами и чесночным кремом. Это та самая закуска, которая сочетает в себе невероятный аромат, приятный хруст и нежнейшую начинку. Готовятся они элементарно, выглядят по-ресторанному эффектно, а съедаются буквально в мгновение ока. Это блюдо, которое не стыдно подать на праздник, но так просто приготовить, что его можно делать и для себя, чтобы создать чувство праздника в обычный день.

Вам понадобится половинка багета, одна банка шпрот в масле, 150 грамм плавленого сыра, 2 зубчика чеснока, немного свежего укропа и майонез для связки. Разогрейте духовку до 180 градусов. Багет нарежьте на ломтики толщиной около полутора сантиметров. Если любите покрупнее, можно резать и пошире. Выложите кусочки хлеба на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в духовку на 7-10 минут, чтобы они слегка подрумянились и стали хрустящими. Пока крутоны запекаются, займитесь кремом. В миске разомните вилкой плавленый сыр, добавьте к нему майонез и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Чеснок пропустите через пресс и добавьте в сырную массу. Туда же отправьте мелко нарубленный укроп. Теперь соберите закуски. На каждый горячий крутон нанесите чайной ложкой чесночный крем. Сверху выложите по одной шпроте. Если рыба крупная, можно положить половинку. Сразу подавайте к столу, пока крутоны не потеряли свой хруст.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
