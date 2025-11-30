Закусочный торт из картошки: вкуснейшая начинка и простота приготовления покорят вас. Это блюдо стало для меня настоящим открытием! Все гости были в полном восторге и не поверили, что такой изысканный торт сделан из обычной картошки. Хрустящие блинчики, нежная начинка с овощами и сыром — просто волшебство!

Берем: картофель — 1200 г, мука — 2 ст. л., яйца — 2 шт., морковь — 1 шт., лук — 3 шт., сметана — 3 ст. л., майонез — 2 ст. л., сыр — 120 г, зелень, соль, чеснок, масло растительное.

Картошку натираю на мелкой терке вместе с одной луковицей — так она не темнеет. Добавляю яйца, муку и соль — тесто получается как на оладьи. Жарю блинчики на сковороде 24 см по 4–5 минут с каждой стороны — важно каждый раз перемешивать массу перед жаркой! Для начинки пассерую морковь с луком до золотистости, остужаю и смешиваю с тертым сыром, сметаной, майонезом, чесноком и зеленью. Собираю торт, промазывая каждый блин ароматной начинкой.

Секрет: украшаю верхний слой зеленью и свежими овощами. Подавать можно сразу теплым или разогреть в духовке — от этого вкус становится еще насыщеннее!

