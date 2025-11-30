Ленивые хичины на сковороде: готовлю нежные лепешки с сырной начинкой за 20 минут

Когда нет времени на готовку, этот рецепт станет спасением. Всего 20 минут — и на столе горячие, ароматные лепешки, которые понравятся и взрослым, и детям.

5 картофелин отвариваю до готовности и разминаю в пюре без комочков. В остывшее пюре добавляю 1 яйцо, 200 г натертой моцареллы, рубленую зелень по вкусу, соль и постепенно ввожу 200 г муки. Замешиваю однородное, мягкое тесто. Разделяю тесто на части, из каждой раскатываю лепешку толщиной около 1 см. Обжариваю лепешки на сухой хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Готовые горячие хичины смазываю топленым маслом для аромата и подаю.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.