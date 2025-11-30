День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 06:16

Ленивые хичины на сковороде: готовлю нежные лепешки с сырной начинкой за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда нет времени на готовку, этот рецепт станет спасением. Всего 20 минут — и на столе горячие, ароматные лепешки, которые понравятся и взрослым, и детям.

5 картофелин отвариваю до готовности и разминаю в пюре без комочков. В остывшее пюре добавляю 1 яйцо, 200 г натертой моцареллы, рубленую зелень по вкусу, соль и постепенно ввожу 200 г муки. Замешиваю однородное, мягкое тесто. Разделяю тесто на части, из каждой раскатываю лепешку толщиной около 1 см. Обжариваю лепешки на сухой хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Готовые горячие хичины смазываю топленым маслом для аромата и подаю.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Вкусные картофельные оладьи: гениальный рецепт из остатков пюре
Общество
Вкусные картофельные оладьи: гениальный рецепт из остатков пюре
Магазинный батон больше не покупаю. Готовлю еврейскую мацу: пресные лепешки за 10 минут. Мука и вода — минимум ингредиентов
Общество
Магазинный батон больше не покупаю. Готовлю еврейскую мацу: пресные лепешки за 10 минут. Мука и вода — минимум ингредиентов
Булочкам нет! Готовлю узбекскую патыр: слоеные лепешки с тмином — простой рецепт для завтрака
Общество
Булочкам нет! Готовлю узбекскую патыр: слоеные лепешки с тмином — простой рецепт для завтрака
Творожное хачапури за 10 минут: ленивая вкусняшка на сковороде — быстрый завтрак или перекус
Общество
Творожное хачапури за 10 минут: ленивая вкусняшка на сковороде — быстрый завтрак или перекус
еда
рецепты
лепешки
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты последствия ночной атаки украинских дронов Ростовскую область
Расформирование войск ВСУ и шантаж Киева: новости СВО на утро 30 ноября
ЕГЭ в 2026 году: что изменится, 5 главных новшеств, о которых надо знать
Четыре человека стали жертвами стрельбы на детском празднике в США
На Сахалине арестовали главного инженера рухнувшего ангара
В Госдуме захотели платить материнскую зарплату
Два российских аэропорта возобновили прием и выпуск самолетов
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с полисами ОСАГО
Звезда «Молодежки» попал в больницу с серьезной травмой
Быстрый закусочный торт на Новый год: крабовые палочки и 3 легких продукта
Авиакомпании нашли способ исправить уязвимость Airbus A320
Ермак обратился к своим бывшим союзникам с угрозами
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 ноября: инфографика
Казахстан ответил Украине на удар по КТК
Россиянам рассказали об особых условиях труда для работающих матерей
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 33 БПЛА
Один из российских аэропортов стал недоступен
Ждем метровые сугробы и морозы −15? Погода в Москве и Питере 1–7 декабря
Иранский МИД назвал слова Трампа угрозой мировой авиации
Военный суд заочно рассмотрит дело россиянина на службе в ГУР Украины
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.