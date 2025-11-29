Творожное хачапури за 10 минут: ленивая вкусняшка на сковороде — быстрый завтрак или перекус

Творожное хачапури за 10 минут: ленивая вкусняшка на сковороде — быстрый завтрак или перекус. Этот рецепт стал для меня настоящим спасением, когда нужно быстро и вкусно позавтракать! Вся семья в восторге. Нежное творожное хачапури с сыром и укропом покорил даже детей, которые обычно не любят творог.

Берем творог 5% — 100 г, муку рисовую или обычную — 20 г, яйцо — 1 шт., сыр твердый — 30 г, масло подсолнечное — 1 г, укроп свежий — 5 г, соль по вкусу.

Творог смешиваю с яйцом до однородной массы. Добавляю муку, тертый сыр, мелко нарезанный укроп и соль. Тщательно перемешиваю — тесто получается нежным и пластичным. Хорошо разогреваю сковороду, слегка смазываю маслом. Выкладываю творожную массу и распределяю ровным слоем. Жарю под крышкой на небольшом огне 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Секрет: подаю хачапури горячим со сметаной или натуральным йогуртом. Отлично сочетается со свежими овощами. Это блюдо идеально подходит для завтрака — дает заряд бодрости и надолго сохраняет чувство сытости благодаря 32 г белка в порции!

