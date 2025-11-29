День матери
Вкусные картофельные оладьи: гениальный рецепт из остатков пюре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Не спешите выбрасывать вчерашнее картофельное пюре, оно может превратиться в невероятно вкусный завтрак. Эти пышные оладьи станут настоящим спасением для экономной хозяйки, позволив быстро приготовить сытное и любимое всеми блюдо.

Ингредиенты:

  • картофельное пюре — 2 стакана;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — около 3 ст. л.;
  • молоко или вода — 2 ст. л.;
  • постное масло — для жарки;
  • соль — щепотка по вкусу.


Приготовление займет у вас совсем немного времени.

Шаг 1. Соедините пюре с яйцом и молоком, тщательно перемешайте до однородной массы.

Шаг 2. Добавляйте муку небольшими порциями, продолжая помешивать. Если тесто вышло крутым, просто разведите его ложкой молока или воды.

Шаг 3. Хорошо разогрейте сковороду с постным маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя аккуратные оладушки.

Шаг 4. Обжаривайте их с обеих сторон до появления румяной золотистой корочки. Подавайте эти ароматные оладьи горячими со сметаной или своим любимым соусом. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.

