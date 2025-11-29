День матери
29 ноября 2025 в 09:35

Булочкам нет! Готовлю узбекскую патыр: слоеные лепешки с тмином — простой рецепт для завтрака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Есть в узбекской кухне особая магия, и один из ее главных символов — душистая лепешка патыр. Это не просто хлеб, а настоящее произведение искусства с хрустящей узорчатой корочкой, слоистым мякишем и ни с чем не сравнимым ароматом зиры. Готовить ее на первый взгляд сложно, но на самом деле весь секрет в правильном тесте и простом движении руки, которое создает те самые завораживающие узоры. Когда вы достаете из духовки свою первую патыр, горячую и шелестящую, вы понимаете, что это стоило всех усилий. Это тот самый случай, когда еда становится культурным кодом и дарит невероятное чувство удовлетворения.

Для теста вам понадобится 500 граммов муки, стакан теплого молока, 150 граммов воды, чайная ложка сухих дрожжей, столовая ложка сахара и соль по вкусу. Для прослойки приготовьте 50 граммов мягкого сливочного масла и столовую ложку зиры. Дрожжи растворите в теплой жидкости с сахаром, дайте постоять минут десять. Всыпьте муку с солью и замесите мягкое, эластичное тесто. Оставьте его в теплом месте подходить примерно на полтора часа, оно должно значительно увеличиться. Обомните тесто и раскатайте в большой пласт толщиной в пару миллиметров. Щедро смажьте его растопленным маслом и равномерно посыпьте тмином. Теперь сверните пласт в тугой рулет, который затем скрутите в улитку. Разрежьте ее на шесть частей. Каждый кусок аккуратно раскатайте в лепешку толщиной около сантиметра, сохраняя слои. Смажьте поверхность смесью желтка и молока, сделайте узорный надрез в центре и обильно посыпьте семенами тмина или кунжута. Выпекайте лепешки в разогретой до 200 градусов духовке минут двадцать до румяного золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
рецепты
кулинария
лепешки
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
