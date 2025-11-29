День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 15:00

Только на мелкой терке и с таким луком — драники по оригинальному белорусскому рецепту: картофельные хрустяшки, которые покорили мир

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Только на мелкой терке и с таким луком — драники по оригинальному белорусскому рецепту: картофельные хрустяшки, которые покорили мир. Эти золотистые картофельные оладьи стали настоящей классикой восточноевропейской кухни! Готовлю их с детства — тонкие и румяные, с хрустящими краями и нежной серединкой. Идеально подходят как на быстрый завтрак, так и на сытный ужин, а аромат свежих драников невозможно перепутать ни с чем другим.

Берем: картофель — 500 г, лук репчатый — 1 шт., сметана - 1 ст.л., яйцо — 1 шт., мука — 2-3 ст.л., соль — по вкусу, масло для жарки.

Картофель очищаю и натираю на мелкой терке (обязательно и отжимаю обязательно) чтобы текстура была воздушной. Лук натираю тоже, да именно на терке — он добавляет аромат и слегка увлажняет массу. В миске смешиваю картофель и лук с яйцом, сметаной, добавляю муку и соль, аккуратно перемешиваю, чтобы масса держала форму, но оставалась нежной.

На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом выкладываю небольшие порции теста ложкой, разравниваю в тонкие оладьи и обжариваю с обеих сторон до золотистого цвета. Хрустящие края и мягкая середина — главный секрет идеальных драников.

Подаю горячими со сметаной, грибным соусом или жареным беконом.

Ранее мы готовили картофельные колдуны. Простой рецепт из Белоруссии — вкуснейшие биточки с фаршем.

Проверено редакцией
Читайте также
Эти томаты в жизни больше не посажу — ни изящества, ни вкуса: разочарование агронома
Общество
Эти томаты в жизни больше не посажу — ни изящества, ни вкуса: разочарование агронома
«Медвежья лапа» — мясо в картофельной шубе: горячее на Новый год, к которому не нужен гарнир
Общество
«Медвежья лапа» — мясо в картофельной шубе: горячее на Новый год, к которому не нужен гарнир
Вместо драников готовлю «Аллоо Тикки» — хрустящие индийские лепешечки. Простой рецепт с пряными акцентами
Общество
Вместо драников готовлю «Аллоо Тикки» — хрустящие индийские лепешечки. Простой рецепт с пряными акцентами
Простая жареная картошка в прошлом, готовим пататас бравас — огненные картофельные кубики: вкусный рецепт из Испании
Общество
Простая жареная картошка в прошлом, готовим пататас бравас — огненные картофельные кубики: вкусный рецепт из Испании
Как превратить обычную картошку в сытный кулинарный шедевр: готовим обалденные драники с сюрпризом
Общество
Как превратить обычную картошку в сытный кулинарный шедевр: готовим обалденные драники с сюрпризом
картошка
картофель
драники
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Умирать за клоуна»: в США обратились к украинцам после отставки Ермака
Зеленский дал тайные указания делегации Украины на переговорах с США
Аэропорт в Вильнюсе закрыли на восемь часов из-за белорусских зондов
В МИД РФ уточнили, почему позиция Европы по Украине отошла на второй план
Рябков объяснил, в чем проявляется безнадежность европейцев
В США назвали Ермака «продюсером» Зеленского
В Раде раскрыли, что провернул Ермак перед обысками в его квартире
Раскрыты истинные причины атаки ВСУ на Таганрог
В Раде пообещали очистить власть от Ермака и «40 разбойников»
Во Франции обрушились с критикой на секретный план ФРГ по войне с Россией
Вайкуле запела на украинском и открыла «портал в ад»
В России продлили запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
Рябков раскрыл, оставил ли ЕС злонамеренные происки в переговорах с Россией
Собака устроила взрыв в квартире
Отказ от России, ненависть украинцев, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Стала известна причина госпитализации митрополита УПЦ Феодосия
Россиянин пытался защитить женщин и получил девять лет колонии
Зеленский начал торопить ЕС с решением по замороженным активам России
«Сакральная жертва»: раскрыты два сценария будущего Ермака
Рогов объяснил, почему на самом деле Зеленский принял отставку Ермака
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.