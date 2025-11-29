Только на мелкой терке и с таким луком — драники по оригинальному белорусскому рецепту: картофельные хрустяшки, которые покорили мир

Только на мелкой терке и с таким луком — драники по оригинальному белорусскому рецепту: картофельные хрустяшки, которые покорили мир

Только на мелкой терке и с таким луком — драники по оригинальному белорусскому рецепту: картофельные хрустяшки, которые покорили мир. Эти золотистые картофельные оладьи стали настоящей классикой восточноевропейской кухни! Готовлю их с детства — тонкие и румяные, с хрустящими краями и нежной серединкой. Идеально подходят как на быстрый завтрак, так и на сытный ужин, а аромат свежих драников невозможно перепутать ни с чем другим.

Берем: картофель — 500 г, лук репчатый — 1 шт., сметана - 1 ст.л., яйцо — 1 шт., мука — 2-3 ст.л., соль — по вкусу, масло для жарки.

Картофель очищаю и натираю на мелкой терке (обязательно и отжимаю обязательно) чтобы текстура была воздушной. Лук натираю тоже, да именно на терке — он добавляет аромат и слегка увлажняет массу. В миске смешиваю картофель и лук с яйцом, сметаной, добавляю муку и соль, аккуратно перемешиваю, чтобы масса держала форму, но оставалась нежной.

На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом выкладываю небольшие порции теста ложкой, разравниваю в тонкие оладьи и обжариваю с обеих сторон до золотистого цвета. Хрустящие края и мягкая середина — главный секрет идеальных драников.

Подаю горячими со сметаной, грибным соусом или жареным беконом.

Ранее мы готовили картофельные колдуны. Простой рецепт из Белоруссии — вкуснейшие биточки с фаршем.