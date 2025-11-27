День матери
С тестом больше не вожусь, беру рисовую бумагу и делаю быстрые пирожки: начинка по классике — яйца и лук

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
С тестом больше не вожусь, беру рисовую бумагу и делаю быстрые пирожки: начинка по классике — яйца и лук. Этот рецепт стал для меня настоящим спасением, когда хочется пирожков, но нет времени на тесто! Хрустящая рисовая бумага и сочная яичная начинка с сыром — просто волшебное сочетание!

Берем: яйца вареные — 8-9 шт., сыр твердый — 100 г, лук зеленый — пучок, соль, перец, чеснок сухой, бумага рисовая — 13-15 листов, яйца сырые — 2 шт., масло сливочное — 60 г, сухари панировочные.

Яйца натираю на крупной терке, сыр — так же. Зеленый лук мелко шинкую — он дает свежую нотку. Смешиваю с специями — получается ароматная начинка.

Рисовую бумагу замачиваю в теплой воде 20-30 секунд до эластичности. Выкладываю начинку и заворачиваю конвертиком — как обычные блинчики. Важно использовать целые листы без трещин, иначе пирожки могут разойтись при запекании.

Для хрустящей корочки взбиваю сырые яйца с растопленным маслом. Обмакиваю каждый пирожок в смесь, затем в панировочные сухари. Выкладываю на пергамент и запекаю при 200°C по 10 минут с каждой стороны до золотистости. Секрет: подаю сразу со сметаной или соевым соусом.

Ранее мы готовили салат «Дружба» — простой и вкусный. 4 обычных ингредиента, и получается приятная закуска без мороки.

