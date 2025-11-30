День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 08:00

Полосатый салат «Под красное и белое» — готовлю на все праздники и вечеринки: вкусное сочетание выкладывается красно-белыми слоями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Полосатый салат «Под красное и белое» — готовлю на все праздники и вечеринки: вкусное сочетание выкладывается красно-белыми слоями. Этот салат стал для меня настоящим открытием. Сочетание ароматной копченой курочки, нежных яиц и свежих помидоров создает такую гармонию вкуса, что теперь это наш любимый вариант быстрого и сытного ужина!

Берем в равных пропорциях: курицу копченую — 200 г, яйца вареные — 4 шт., сыр твердый — 200 г, помидоры — 2–3 шт., перец болгарский красный — 200 г, майонез.

Курицу нарезаю тонкой соломкой — так она лучше сочетается с другими ингредиентами. Белки яиц и сыр натираю на крупной терке — получается нежная воздушная текстура. Помидоры и перец режу аккуратными кубиками и слегка подсушиваю от лишнего сока. Выкладываю слоями в кольцо, перемазывая майонезом, белки яиц, помидоры, курицу, перец, сыр и сверху крошу яичные желтки. Кольцо убираю, чтобы было видно слои.

Секрет: подаю сразу после приготовления, украсив свежей зеленью и сухариками.

Ранее мы готовили обалденный рулет из селедки и яйца. Он подходит к пиву, вину и к супу. Нужен лаваш и 10 минут.

Проверено редакцией
салаты
курица
простой рецепт
сыр
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Месси побил мировой рекорд Пушкаша
Сбой произошел в работе WhatsApp
Уехавшая в Индонезию россиянка рассказала о последствиях наводнения
Громкое дело Долиной попало под прицел Госдумы и Верховного суда
Сумская область содрогнулась от мощного взрыва
Губернатор раскрыл, к чему привела ночная атака БПЛА на Ростовскую область
Ким Чен Ын анонсировал важную миссию для авиации КНДР
Обломок БПЛА повредил частный дом в Анапе
Пьяная москвичка устроила жесткое ДТП на МКАД
Делайте так, и спина болеть не будет: наводим порядок в мастерской и гараже
1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом
Золото ОИ, «Динамо»: как живет Татьяна Овечкина, подарившая миру звезду НХЛ
Россияне рискуют купить «икорный суп» вместо икры перед Новым годом
«Ужас в глазах поляков»: россиянка рассказала о необычном случае в Тунисе
На Кубани украинский БПЛА повредил два дома
Организаторы концерта Долиной пролили свет на историю с возвратом билетов
Российский космонавт скептически отозвался о «деревне» NASA на Луне
В зоне СВО испытали гусеничный беспилотник «Странник»
В США рассказали, под каким гнетом находится Зеленский
Наполеон забыт, готовлю полено: французский пирог на Новый год
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.