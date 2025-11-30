Полосатый салат «Под красное и белое» — готовлю на все праздники и вечеринки: вкусное сочетание выкладывается красно-белыми слоями

Полосатый салат «Под красное и белое» — готовлю на все праздники и вечеринки: вкусное сочетание выкладывается красно-белыми слоями. Этот салат стал для меня настоящим открытием. Сочетание ароматной копченой курочки, нежных яиц и свежих помидоров создает такую гармонию вкуса, что теперь это наш любимый вариант быстрого и сытного ужина!

Берем в равных пропорциях: курицу копченую — 200 г, яйца вареные — 4 шт., сыр твердый — 200 г, помидоры — 2–3 шт., перец болгарский красный — 200 г, майонез.

Курицу нарезаю тонкой соломкой — так она лучше сочетается с другими ингредиентами. Белки яиц и сыр натираю на крупной терке — получается нежная воздушная текстура. Помидоры и перец режу аккуратными кубиками и слегка подсушиваю от лишнего сока. Выкладываю слоями в кольцо, перемазывая майонезом, белки яиц, помидоры, курицу, перец, сыр и сверху крошу яичные желтки. Кольцо убираю, чтобы было видно слои.

Секрет: подаю сразу после приготовления, украсив свежей зеленью и сухариками.

