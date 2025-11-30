День матери
Закуска из 3 ингредиентов за 10 минут: обалденные рулетики из тостового хлеба с тягучей серединкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Закуска из 3 ингредиентов за 10 минут: обалденные рулетики из тостового хлеба с тягучей серединкой. Эта закуска стала для меня настоящей палочкой-выручалочкой! Все были в полном восторге и умяли за 5 минут. Хрустящий бекон, расплавленный сыр и нежный хлеб — просто магия вкуса!

Берем: хлеб тостовый — 8 ломтиков, сыр твердый — 200 г, бекон — 8 полосок.

Хлеб раскатываю скалкой в тонкие пласты — так он лучше сворачивается и становится хрустящим. Сыр нарезаю брусочками толщиной с палец — именно такая форма идеально плавится внутри рулетика. Каждый ломтик хлеба с сыром сворачиваю в плотный рулетик. Оборачиваю полоской бекона — он не только дает хруст, но и удерживает форму. Выкладываю на противень швом вниз.

Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 15 минут до золотистого цвета и хрустящего бекона.

Секрет: подаю сразу с соусом на основе сметаны с чесноком и укропом. Эти рулетики хороши как горячими, так и холодными — идеально для пикника или фуршета!

Ранее мы готовили чумовую закуску с печенью трески. Бутерброды со шпротами в прошлом.

Проверено редакцией
