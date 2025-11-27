День матери
К пиву, вину и к супу: готовим обалденный рулет из селедки и яйца — нужен лаваш и 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
К пиву, вину и к супу: готовим обалденный рулет из селедки и яйца — нужен лаваш и 10 минут. Этот рулет доказывает, что закуска может быть одновременно вкусной, эффектной и доступной. Он готовится быстро, получается сочным и ароматным, а на столе исчезает буквально мгновенно. Отличный вариант как для будничного ужина, так и для праздничного застолья.

Армянский лаваш — 1 лист раскладываю на столе, можно сложить вдвое для плотности, и равномерно намазываю плавленый сыр — 100–150 г по всей поверхности. Филе слабосолёной селёдки — 200–250 г нарезаю тонкими полосками и выкладываю вдоль лаваша, рядом распределяю варёные яйца — 2 шт., натёртые на крупной тёрке. Мелко нарезанный зелёный лук — небольшой пучок посыпаю сверху. Майонез — 2 ст. л. и зернистую горчицу — 2 ч. л. добавляю по вкусу для пикантности.

Аккуратно сворачиваю плотный рулет, оборачиваю пищевой плёнкой и чуть даю настояться. Рулет получается ароматным, сочным и прекрасно нарезается на порционные кусочки, украшая любой стол.

