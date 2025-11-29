Салаты — это прошлый век! Готовлю закуску «Ёжики» со шпротами и плавленым сыром. Идеально с бокалом игристого

Признавайтесь, ведь вам тоже надоели эти бесконечные салаты, на которые уходит уйма времени и продуктов? Оливье, «Селедка под шубой» — это, конечно, классика, но так хочется чего-то нового, легкого и по-настоящему интересного! Я давно объявила салатам бой и перешла на формат мини-закусок, которые не менее сытные, но выглядят в разы эффектнее. Мой главный козырь — закуска «Ежики» со шпротами и плавленым сыром. Это не просто еда, а настоящее веселье на тарелке! Они такие милые и забавные, что поднимают настроение уже одним своим видом. А какой у них нежный и насыщенный вкус — просто объедение!

Для приготовления вам понадобится: 2 плавленых сырка (примерно 150-180 грамм), 1 банка шпрот, 2-3 зубчика чеснока, 1 упаковка крекеров или соленых палочек для иголок, пучок свежего укропа и майонез для связности. Сырки натрите на мелкой терке. Шпроты разомните вилкой в отдельной миске, предварительно слив излишки масла. Чеснок пропустите через пресс. Теперь смешайте в глубокой миске сыр, шпроты, чеснок и мелко нарубленный укроп. Добавьте столовую ложку майонеза и тщательно все перемешайте до однородной массы. Если масса получается суховатой, можно добавить еще немного майонеза. Из полученной смеси сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех. Теперь самая интересная часть — создаем иголки. Для этого крекеры или соленые палочки нужно мелко поломать и обвалять в этих крошках каждый шарик, чтобы они стали похожи на настоящих ежиков. Для глазок можно использовать кусочки маслин или горошинки черного перца. Готовых «Ежиков» уберите в холодильник на 30 минут, чтобы они хорошо пропитались и держали форму.

