День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 15:00

Салаты — это прошлый век! Готовлю закуску «Ёжики» со шпротами и плавленым сыром. Идеально с бокалом игристого

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Признавайтесь, ведь вам тоже надоели эти бесконечные салаты, на которые уходит уйма времени и продуктов? Оливье, «Селедка под шубой» — это, конечно, классика, но так хочется чего-то нового, легкого и по-настоящему интересного! Я давно объявила салатам бой и перешла на формат мини-закусок, которые не менее сытные, но выглядят в разы эффектнее. Мой главный козырь — закуска «Ежики» со шпротами и плавленым сыром. Это не просто еда, а настоящее веселье на тарелке! Они такие милые и забавные, что поднимают настроение уже одним своим видом. А какой у них нежный и насыщенный вкус — просто объедение!

Для приготовления вам понадобится: 2 плавленых сырка (примерно 150-180 грамм), 1 банка шпрот, 2-3 зубчика чеснока, 1 упаковка крекеров или соленых палочек для иголок, пучок свежего укропа и майонез для связности. Сырки натрите на мелкой терке. Шпроты разомните вилкой в отдельной миске, предварительно слив излишки масла. Чеснок пропустите через пресс. Теперь смешайте в глубокой миске сыр, шпроты, чеснок и мелко нарубленный укроп. Добавьте столовую ложку майонеза и тщательно все перемешайте до однородной массы. Если масса получается суховатой, можно добавить еще немного майонеза. Из полученной смеси сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех. Теперь самая интересная часть — создаем иголки. Для этого крекеры или соленые палочки нужно мелко поломать и обвалять в этих крошках каждый шарик, чтобы они стали похожи на настоящих ежиков. Для глазок можно использовать кусочки маслин или горошинки черного перца. Готовых «Ежиков» уберите в холодильник на 30 минут, чтобы они хорошо пропитались и держали форму.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Эти томаты в жизни больше не посажу — ни изящества, ни вкуса: разочарование агронома
Общество
Эти томаты в жизни больше не посажу — ни изящества, ни вкуса: разочарование агронома
Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин
Общество
Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин
Долой сложные салаты! Пеку крутоны со шпротами и чесночным кремом — беспроигрышный вариант на праздничный стол
Общество
Долой сложные салаты! Пеку крутоны со шпротами и чесночным кремом — беспроигрышный вариант на праздничный стол
Закусочные шампиньоны с крабовыми палочками и сыром дор-блю — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество
Закусочные шампиньоны с крабовыми палочками и сыром дор-блю — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Бутерброды со шпротами в прошлом: готовлю чумовую закуску с печенью трески — очень вкусно и полезно
Общество
Бутерброды со шпротами в прошлом: готовлю чумовую закуску с печенью трески — очень вкусно и полезно
рецепты
кулинария
шпроты
салаты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Умирать за клоуна»: в США обратились к украинцам после отставки Ермака
Зеленский дал тайные указания делегации Украины на переговорах с США
Аэропорт в Вильнюсе закрыли на восемь часов из-за белорусских зондов
В МИД РФ уточнили, почему позиция Европы по Украине отошла на второй план
Рябков объяснил, в чем проявляется безнадежность европейцев
В США назвали Ермака «продюсером» Зеленского
В Раде раскрыли, что провернул Ермак перед обысками в его квартире
Раскрыты истинные причины атаки ВСУ на Таганрог
В Раде пообещали очистить власть от Ермака и «40 разбойников»
Во Франции обрушились с критикой на секретный план ФРГ по войне с Россией
Вайкуле запела на украинском и открыла «портал в ад»
В России продлили запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
Рябков раскрыл, оставил ли ЕС злонамеренные происки в переговорах с Россией
Собака устроила взрыв в квартире
Отказ от России, ненависть украинцев, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Стала известна причина госпитализации митрополита УПЦ Феодосия
Россиянин пытался защитить женщин и получил девять лет колонии
Зеленский начал торопить ЕС с решением по замороженным активам России
«Сакральная жертва»: раскрыты два сценария будущего Ермака
Рогов объяснил, почему на самом деле Зеленский принял отставку Ермака
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.