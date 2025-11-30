День матери
Шашлык подождет! В центре стола — хаш: ароматный бульон с бараниной для настоящих гурманов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда заходит речь о кавказской кухне, все сразу вспоминают шашлык. Но сегодня я предлагаю отложить в сторону мангал и угли и познакомиться с истинной легендой горцев — хашем. Это не просто суп, а целый ритуал, культовое блюдо с историей, которое подают на рассвете после долгих застолий или как мощное средство от похмелья. Его насыщенный, наваристый бульон, томленный много часов, и нежнейшая баранина — это гимн терпению и настоящему мужскому застолью. Хаш — это разговор по душам, растянувшийся до утра, это теплое солнце, встающее над горами, и то чувство, когда тебя понимают без слов. Он стоит того, чтобы ради него забыть о шашлыке.

Для хаша вам понадобится 2 кг говяжьих или бараньих ножек (тщательно очищенных и опаленных), 1 кг рубца, 2 большие луковицы с шелухой и 1 головка чеснока. Ножки и рубец залейте в большой кастрюле холодной водой, доведите до кипения и сразу слейте первую воду — это обязательно. Снова залейте холодной водой так, чтобы она покрывала мясо на две ладони. Добавьте луковицы в шелухе, она придаст бульону красивый золотистый цвет. Варите на самом маленьком огне под крышкой не менее 6–8 часов, а в идеале — всю ночь. Снимайте пену и жир по мере образования. Готовность бульона проверяйте по мясу — оно должно легко отделяться от костей. Достаньте мясо, отделите от костей, нарежьте и разложите по тарелкам. Чеснок измельчите и растолките с солью. Бульон разлейте по тарелкам с мясом, а чесночную заправку и зелень подайте отдельно. Каждый пусть сам добавляет их по своему вкусу. И да, хаш традиционно едят без ложек, макая в него лаваш.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

