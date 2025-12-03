Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Как сделать рыбу по-настоящему ресторанной на обычной сковороде: простой трюк с доступным ингредиентом, о котором дома почти не вспоминают

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Многие считают, что добиться хрустящей корочки и нежной серединки у жареной рыбы сложно без профессионального оборудования. Но есть небольшая замена, которая мгновенно улучшает результат и делает блюдо вкуснее и аппетитнее. Она не требует ни опыта, ни особых усилий — только одну правильную панировку.

Вместо привычной пшеничной муки используйте кукурузную — и рыба жарится ровно, красиво и без неприятного запаха. Такая панировка не подгорает, держится лучше и дает ту самую золотистую корочку, которая хрустит при каждом откусывании. Достаточно обвалять кусочки рыбы в муке и отправить их на разогретую сковороду, а дальше процесс идет как по маслу.

Способ универсален: так же можно готовить луковые кольца, курицу или кальмары — любые продукты получаются плотнее, румянее и вкуснее. Многие хозяйки, попробовав этот прием, полностью отказались от пшеничной муки, ведь кукурузная делает блюдо не только красивым, но и по-настоящему ресторанным.

Ранее сообщалось, что даже небольшая порция горького лука способна испортить вкус всего блюда. К счастью, есть простые приемы, которые помогают быстро нейтрализовать резкость и сохранить приятный аромат овоща. Эти методы не требуют редких продуктов и легко выполняются на кухне любой хозяйки.

Марина Макарова
