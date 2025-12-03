Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 10:30

Драники больше не делаю: пеку закусочные корзинки из картошки и бекона — простой рецепт, и не нужно долго жарить в тонне масла

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Драники больше не делаю: пеку закусочные корзинки из картошки и бекона — простой рецепт, и не нужно долго жарить в тонне масла. Хрустящие края, насыщенный вкус картофеля, тянущийся сыр и ароматный бекон делают их идеальными для праздничного стола, перекуса или даже завтрака. Готовятся просто, выглядят эффектно — а вкуснее драников в разы!

Для приготовления вам понадобится: 4 средние картофелины, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 1-2 столовые ложки муки, 80–100 г бекона, соль, перец и любые любимые специи (паприка, чеснок, травы).

Как приготовить: очистите картофель и натрите его на крупной терке. Сыр натрите на средней терке. Бекон нарежьте мелкими кусочками. В глубокой миске смешайте картофель, сыр, бекон, яйцо, муку, соль и специи — масса должна получиться вязкой и легко формуемой. Возьмите форму для кексов и распределите смесь по ячейкам, формируя корзиночки так, чтобы в центре оставалось небольшое углубление. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут, пока края не станут золотистыми и хрустящими. Дайте корзиночкам немного остыть и аккуратно выньте их из формы. Подавайте с ложкой сметаны, сливочным соусом или брусничным — получится невероятно вкусная закуска, которая исчезает с тарелки первой.

Ранее мы делились рецептом на замену надоевшим яичницам и омлетам. Готовим окономияки — японское блюдо из яиц и капусты.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции высказались о возобновлении переговоров между Россией и Украиной
«Вышли и подумали»: Захарова пошутила об американцах и Москве
Магнитные бури сегодня, 3 декабря: что завтра, недомогание, тревожность
Пленный заявил о загадочном исчезновении иностранной техники из частей ВСУ
В Казахстане уточнили сроки завершения расследования крушения AZAL
Зеленский не дождался встречи со спецпосланником Трампа и улетел на Украину
Вынесен приговор вооруженному мятежнику из банды Басаева
Россиянам рассказали, в каком случае у них спишут деньги со счета в банке
Власти Египта подняли сборы за въезд в страну
В Москве на вокзале задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов
Аналитик оценил вероятность блокировки WhatsApp
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
Четвертая жена Ефремова скончалась спустя 10 месяцев после смерти третьей
В Европе догадались, как нужно добиваться расположения Трампа
«Прошлая ночь была важной»: Рютте оценил переговоры Уиткоффа в Москве
«Я готов»: Зеленский отреагировал на итоги встречи Путина и Уиткоффа
Путин поздравил Российский центр неврологии с 80-летием
Покинувший РФ ведущий «Модного приговора» раскрыл детали задержания в США
В Госдуме ответили, почему РФ и США сохранили детали переговоров в тайне
Названы признаки, по которым можно отличить легальный алкоголь от подделки
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.