Драники больше не делаю: пеку закусочные корзинки из картошки и бекона — простой рецепт, и не нужно долго жарить в тонне масла

Драники больше не делаю: пеку закусочные корзинки из картошки и бекона — простой рецепт, и не нужно долго жарить в тонне масла

Драники больше не делаю: пеку закусочные корзинки из картошки и бекона — простой рецепт, и не нужно долго жарить в тонне масла. Хрустящие края, насыщенный вкус картофеля, тянущийся сыр и ароматный бекон делают их идеальными для праздничного стола, перекуса или даже завтрака. Готовятся просто, выглядят эффектно — а вкуснее драников в разы!

Для приготовления вам понадобится: 4 средние картофелины, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 1-2 столовые ложки муки, 80–100 г бекона, соль, перец и любые любимые специи (паприка, чеснок, травы).

Как приготовить: очистите картофель и натрите его на крупной терке. Сыр натрите на средней терке. Бекон нарежьте мелкими кусочками. В глубокой миске смешайте картофель, сыр, бекон, яйцо, муку, соль и специи — масса должна получиться вязкой и легко формуемой. Возьмите форму для кексов и распределите смесь по ячейкам, формируя корзиночки так, чтобы в центре оставалось небольшое углубление. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут, пока края не станут золотистыми и хрустящими. Дайте корзиночкам немного остыть и аккуратно выньте их из формы. Подавайте с ложкой сметаны, сливочным соусом или брусничным — получится невероятно вкусная закуска, которая исчезает с тарелки первой.

Ранее мы делились рецептом на замену надоевшим яичницам и омлетам. Готовим окономияки — японское блюдо из яиц и капусты.