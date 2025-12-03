Беру шоколад и печенье — оладьи отдыхают! Готовлю палачинке по-сербски: тонкие блины с начинкой-сюрпризом

Когда кажется, что все блины и начинки к ним уже испробованы, самое время заглянуть в кулинарные традиции других стран. Сербские палачинке — это не просто тонкие блины, а целая философия сытного и бесконечно уютного десерта. В Сербии их любят за плотную, но нежную текстуру, которая идеально держит даже самую сочную начинку, и за простоту приготовления. А главная магия начинается внутри: растопленный шоколад или ароматная шоколадная паста в сочетании с хрустящей крошкой обычного печенья создают такой контраст вкусов и текстур, что оторваться невозможно. Это тот самый десерт, который объединяет поколения — его обожают и дети, и взрослые, а готовится он настолько быстро, что может стать спонтанным праздником в любой день.

Вам понадобится для теста: 500 мл молока, 50 мл воды, 8 столовых ложек муки (около 200 г), 4 яйца, 1 чайная ложка соли, растительное масло для жарки. Для начинки: 150 г шоколада или шоколадной пасты и 50 г печенья (например, «Юбилейного»). В глубокой миске взбейте яйца с солью. Постепенно влейте молоко и воду, продолжая взбивать. Просеивая муку, добавьте её в жидкую смесь и тщательно размешайте венчиком до однородности. Тесто по консистенции должно напоминать жидкую сметану. Дайте ему постоять 15–20 минут. Разогрейте сковороду, смажьте её маслом. Выливайте тесто половником и распределяйте по дну, как для тонких блинов. Обжаривайте с двух сторон до светло-золотистого цвета. Пока блины остывают, подготовьте начинку: шоколад растопите на водяной бане или используйте готовую пасту. Печенье измельчите в крошку. На каждый блин намажьте тонкий слой шоколада, посыпьте печеньем и сверните трубочкой или конвертиком. Подавайте сразу, пока шоколад тёплый и тягучий. Приятного аппетита и путешествия в сербское кафе у себя дома!

