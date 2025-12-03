Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 10:00

Беру шоколад и печенье — оладьи отдыхают! Готовлю палачинке по-сербски: тонкие блины с начинкой-сюрпризом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда кажется, что все блины и начинки к ним уже испробованы, самое время заглянуть в кулинарные традиции других стран. Сербские палачинке — это не просто тонкие блины, а целая философия сытного и бесконечно уютного десерта. В Сербии их любят за плотную, но нежную текстуру, которая идеально держит даже самую сочную начинку, и за простоту приготовления. А главная магия начинается внутри: растопленный шоколад или ароматная шоколадная паста в сочетании с хрустящей крошкой обычного печенья создают такой контраст вкусов и текстур, что оторваться невозможно. Это тот самый десерт, который объединяет поколения — его обожают и дети, и взрослые, а готовится он настолько быстро, что может стать спонтанным праздником в любой день.

Вам понадобится для теста: 500 мл молока, 50 мл воды, 8 столовых ложек муки (около 200 г), 4 яйца, 1 чайная ложка соли, растительное масло для жарки. Для начинки: 150 г шоколада или шоколадной пасты и 50 г печенья (например, «Юбилейного»). В глубокой миске взбейте яйца с солью. Постепенно влейте молоко и воду, продолжая взбивать. Просеивая муку, добавьте её в жидкую смесь и тщательно размешайте венчиком до однородности. Тесто по консистенции должно напоминать жидкую сметану. Дайте ему постоять 15–20 минут. Разогрейте сковороду, смажьте её маслом. Выливайте тесто половником и распределяйте по дну, как для тонких блинов. Обжаривайте с двух сторон до светло-золотистого цвета. Пока блины остывают, подготовьте начинку: шоколад растопите на водяной бане или используйте готовую пасту. Печенье измельчите в крошку. На каждый блин намажьте тонкий слой шоколада, посыпьте печеньем и сверните трубочкой или конвертиком. Подавайте сразу, пока шоколад тёплый и тягучий. Приятного аппетита и путешествия в сербское кафе у себя дома!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Самый вкусный салат из красной рыбы на Новый год — не бойтесь этого сочетания и обязательно приготовьте
Общество
Самый вкусный салат из красной рыбы на Новый год — не бойтесь этого сочетания и обязательно приготовьте
Если не любите селедку, салат «Неженка» — просто находка: похож на шубу, но совершенно другой вкус
Общество
Если не любите селедку, салат «Неженка» — просто находка: похож на шубу, но совершенно другой вкус
Оливковый тапенад с чесноком: попробовал эту намазку раз и теперь готовлю регулярно — идеально для тостов и крекеров
Общество
Оливковый тапенад с чесноком: попробовал эту намазку раз и теперь готовлю регулярно — идеально для тостов и крекеров
Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут
Общество
Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут
Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество
Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
рецепты
блины
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции высказались о возобновлении переговоров между Россией и Украиной
«Вышли и подумали»: Захарова пошутила об американцах и Москве
Магнитные бури сегодня, 3 декабря: что завтра, недомогание, тревожность
Пленный заявил о загадочном исчезновении иностранной техники из частей ВСУ
В Казахстане уточнили сроки завершения расследования крушения AZAL
Зеленский не дождался встречи со спецпосланником Трампа и улетел на Украину
Вынесен приговор вооруженному мятежнику из банды Басаева
Россиянам рассказали, в каком случае у них спишут деньги со счета в банке
Власти Египта подняли сборы за въезд в страну
В Москве на вокзале задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов
Аналитик оценил вероятность блокировки WhatsApp
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
Четвертая жена Ефремова скончалась спустя 10 месяцев после смерти третьей
В Европе догадались, как нужно добиваться расположения Трампа
«Прошлая ночь была важной»: Рютте оценил переговоры Уиткоффа в Москве
«Я готов»: Зеленский отреагировал на итоги встречи Путина и Уиткоффа
Путин поздравил Российский центр неврологии с 80-летием
Покинувший РФ ведущий «Модного приговора» раскрыл детали задержания в США
В Госдуме ответили, почему РФ и США сохранили детали переговоров в тайне
Названы признаки, по которым можно отличить легальный алкоголь от подделки
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.