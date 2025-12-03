Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 10:22

Резервуары с топливом попали под удар ВСУ в одном из регионов России

В Воронежской области после ночной атаки ВСУ повреждены резервуары с топливом

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Воронежской области в ночь на 3 декабря, написал в Telegram-канале губернатор Александр Гусев. По его словам, в результате обошлось без пострадавших. Однако в одном из районов при падении БПЛА повреждено несколько резервуаров с топливом. Возгорания удалось избежать, ущерб незначительный.

По предварительной информации, пострадавших нет. В одном из районов в результате падения сбитого БПЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом. Возгорания не произошло, — говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны, всего в ночь на 3 декабря дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и сбиты 102 беспилотника. Наибольший удар пришелся на Белгородскую область, над регионом уничтожили 26 БПЛА.

Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что регион попал под удар ВСУ. По его словам, в результате падения обломков сбитого БПЛА на одной из местных нефтебаз начался пожар.

