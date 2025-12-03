Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Неожиданный секрет идеальной вареной картошки: как один простой лист меняет вкус блюда — и почему хозяйки редко о нем вспоминают

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иногда самый обычный продукт раскрывается по-новому благодаря маленькой кухонной хитрости. Вареная картошка тоже может зазвучать ярче, если добавить в кастрюлю всего один знакомый всем ингредиент. Этот способ давно используют опытные кулинары, а дома о нем знают единицы.

Во время варки положите в воду пару листов лавра — и картошка удивит ароматом и более насыщенным вкусом. Специя помогает сохранить естественную текстуру, делает клубни рассыпчатыми и избавляет от лишней крахмалистости.

Картофель получается нежным, не разваливается и сохраняет свою питательность. Применение простое: закиньте лавр в кипящую подсоленную воду на минуту, затем добавьте картошку и варите как обычно. После слива воды уберите листики — и получите гарнир, который будет пахнуть чисто, свежо и по-настоящему домашне.

Ранее сообщалось, что меренговый рулет нередко обманчив: кажется, что это легкий десерт, а на деле портит настроение кулинарам любого уровня. Но есть один базовый способ, который помогает избежать трещин, сухости и оседания, делая рулет таким же воздушным, как на фото из кулинарных блогов.

