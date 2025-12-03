Высокопоставленный следователь СК отправлен под стражу по делу о взятке Суд в Новосибирске арестовал главу отдела СК по Кузбассу Харитонова

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде ареста для руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК по Кемеровской области Леонида Харитонова, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Он проходит обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 2 декабря 2025 года в отношении Харитонова Леонида Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере — ред.), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 23 суток, то есть до 24 января 2026 года, — говорится в сообщении.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров задержан по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело. По информации СМИ, прокуратура Нижегородской области подтвердила, что контролирует расследование уголовного дела в отношении высокопоставленного чиновника. В мэрии города заявили о готовности оказывать необходимое содействие следствию.

До этого, начальник уголовного розыска Лодейнопольского района Ленинградской области был арестован по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, полицейский мог избивать мужчину, а также угрожать ему сексуальным насилием и лишением жизни ради принуждения к самооговору в убийстве двух человек.