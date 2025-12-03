«Абсолютная глупость»: глава СПЧ осудил практику вырезания сцен из фильмов

Практика вырезания сцен из фильмов является абсолютной глупостью, такое мнение высказал глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. В качестве примера он привел кинокартину «О чем говорят мужчины». По словам Фадеева, которые приводит РБК, это «очень хорошая комедия», однако при телетрансляции из нее вырезали практически треть сцен.

Это абсолютная глупость. Люди решили перестраховаться, повырезали оттуда все. Это глупость. Не надо ничего вырезать из этих фильмов. Этих глупостей много. Например, сигарету заблюрили, а дым идет, — обратил внимание Фадеев.

Он предположил, что сцены из фильмов вырезаются с целью перестраховки. По словам Фадеева, люди боятся того, что им может сказать начальство.

Ранее руководитель партии «Коммунисты России» и депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович предложил вырезать из фильмов сцены с осужденными за преступления актерами. По его словам, данная мера должна применяться вне зависимости от статьи Уголовного кодекса, по которой приговорен артист.