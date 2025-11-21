Международный муниципальный форум стран БРИКС
В России предложили вырезать из фильмов осужденных за преступления актеров

Депутат Малинкович: нужно вырезать из фильмов осужденных за преступления актеров

Аглая Тарасова Аглая Тарасова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сцены с осужденными за преступления актерами следует вырезать из фильмов, заявил NEWS.ru руководитель партии «Коммунисты России» и депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович. По его словам, данная мера должна применяться вне зависимости от статьи Уголовного кодекса, по которой приговорен артист.

Считаю, что актеров, совершивших преступления, нужно вырезать из фильмов. Например, актриса Аглая Тарасова сейчас под следствием. Если будет обвинительный приговор, то все сцены из фильмов с ней надо убрать. Неважно, по какой статье осужден артист. В любом случае, если приговор вступил в силу, надо все сцены с ним безжалостно вырезать. Так же следует сделать и с актером Владимиром Колгановым (если будет доказана его причастность к съемке и распространению в интернете фотографий обнаженных детей. — NEWS.ru), — пояснил Малинкович.

Он отметил, что в случае отбытия наказания и освобождения по УДО, как в ситуации с актером Михаилом Ефремовым, фильмы можно показывать, но обязательно со специальной сноской о факте судимости артиста. По его мнению, должна существовать градация мер в зависимости от тяжести совершенного деяния.

Повторяю, осужденные по любым статьям УК актеры не должны появляться перед зрителями в ранее снятых проектах, но градация может быть разной. Если преступления не самые страшные, то после отбытия наказания сноска пусть идет, а если как у Колганова — они вообще должны навсегда исчезнуть из фильмов, — резюмировал Малинкович.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о задержании Колганова в Санкт-Петербурге. По данным источника, вместе с ним правоохранители поймали его друга — 52-летнего предпринимателя Евгения Кириллова. Согласно предварительной информации, актер сделал и выложил в Сеть фотографию голого ребенка.

