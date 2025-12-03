Такую пиццу можно есть тоннами и худеть: все дело в тесте — готовим любимое блюдо по самому простому рецепту

Такую пиццу можно есть тоннами и худеть: все дело в тесте — готовим любимое блюдо по самому простому рецепту. Это не мечта, а реальность: сочная, ароматная пицца, которую можно есть даже на правильном питании. Сытная, вкусная и с отличным балансом — идеальный старт дня без чувства вины.

Для приготовления вам понадобится. Для теста: 2 яйца, 200 граммов нежирного творога (у меня 0%), 50 граммов муки. Для начинки: 50 граммов твердого сыра, 2 ломтика ветчины (можно взять индилайт), 1 небольшой помидор и немного моцареллы.

Как приготовить: все ингредиенты для теста (яйца, творог, мука) смешайте в чаше блендера до получения однородной массы. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, разровняйте и отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 15–20 минут до лёгкой румяности. Достаньте основу, сверху равномерно распределите натертый сыр, нарезанную ветчину, ломтики помидора и моцареллу. Верните в духовку еще на 5–7 минут, чтобы сыр расплавился. Готово!

