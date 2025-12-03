Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 09:00

Такую пиццу можно есть тоннами и худеть: все дело в тесте — готовим любимое блюдо по самому простому рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Такую пиццу можно есть тоннами и худеть: все дело в тесте — готовим любимое блюдо по самому простому рецепту. Это не мечта, а реальность: сочная, ароматная пицца, которую можно есть даже на правильном питании. Сытная, вкусная и с отличным балансом — идеальный старт дня без чувства вины.

Для приготовления вам понадобится. Для теста: 2 яйца, 200 граммов нежирного творога (у меня 0%), 50 граммов муки. Для начинки: 50 граммов твердого сыра, 2 ломтика ветчины (можно взять индилайт), 1 небольшой помидор и немного моцареллы.

Как приготовить: все ингредиенты для теста (яйца, творог, мука) смешайте в чаше блендера до получения однородной массы. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, разровняйте и отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 15–20 минут до лёгкой румяности. Достаньте основу, сверху равномерно распределите натертый сыр, нарезанную ветчину, ломтики помидора и моцареллу. Верните в духовку еще на 5–7 минут, чтобы сыр расплавился. Готово!

Ранее мы готовили турецкие берек-треугольники. Хрустящая закуска с улочек Стамбула. Лаваш, сыр, зелень — ее легко повторить дома.

Проверено редакцией
Читайте также
Любители грибов будут в восторге от этого салата «Лесник»: без картошки, без курицы — ничего лишнего
Общество
Любители грибов будут в восторге от этого салата «Лесник»: без картошки, без курицы — ничего лишнего
Неожиданный секрет идеальной вареной картошки: как один простой лист меняет вкус блюда — и почему хозяйки редко о нем вспоминают
Общество
Неожиданный секрет идеальной вареной картошки: как один простой лист меняет вкус блюда — и почему хозяйки редко о нем вспоминают
Что-то новенькое из шпрот: печем 1 большой яичный блин в духовке и начиняем — вкусная закуска на любое застолье
Общество
Что-то новенькое из шпрот: печем 1 большой яичный блин в духовке и начиняем — вкусная закуска на любое застолье
Оладьи со вкусом пиццы: простое тесто на кефире и вкусная начинка — готовим на скорую руку на завтрак и перекус
Общество
Оладьи со вкусом пиццы: простое тесто на кефире и вкусная начинка — готовим на скорую руку на завтрак и перекус
Фарш, батон и сыр: готовим самые простые горячие бутерброды — вкусные, как пицца
Общество
Фарш, батон и сыр: готовим самые простые горячие бутерброды — вкусные, как пицца
пицца
творог
похудение
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоруссия усложнила жизнь грузовикам из Польши и Прибалтики
Макрона обвинили в попытке испортить визит Уиткоффа в Москву
Масштабный сбой зафиксирован в Telegram
Захарова объяснила угрозы НАТО нанести превентивный удар по России
«В любом случае»: Певцов заявил о необходимости дойти до пляжей Одессы
Высокопоставленный следователь СК отправлен под стражу по делу о взятке
«Надо учиться жить и работать»: Силуанов высказался о текущем курсе рубля
Мужчина ворвался в офис российской радиостанции и пригрозил устроить взрыв
Пнувшего пенсионерку в лицо курьера уволили и передали его данные полиции
Убивавшую гражданских бригаду ВСУ перебросили на Харьковское направление
Азу по-татарски: готовим на Новый год вкуснейшее восточное рагу!
«Абсолютная глупость»: глава СПЧ осудил практику вырезания сцен из фильмов
Строительство Северо-Сибирской магистрали признали нецелесообразным
Стала известна реакция европейских дипломатов на задержание Могерини
В России с начала года пропали почти 900 детей
Рубио заявил о проблемных «50 километрах» в переговорах по Украине
Стал известен победитель матча «Барселона» — «Атлетико» в 19-м туре Ла Лиги
ЕС решил окончательно отрезать себя от российского газа
В Европе назвали главную цель затягивания конфликта на Украине
Верховный суд России взялся за «дело Долиной»
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.