17 декабря 2025 в 10:30

Вкуснее всяких пицц: белорусские смаженки с капустой и колбасой — простой рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти смаженки я просто обожаю — мягкое пушистое тесто, сочная ароматная начинка с капустой и колбасой, хочется есть каждый день! Они идеальны для перекуса, ужина или с собой на работу, всегда разлетаются мгновенно! Обязательно сохраните рецепт и попробуйте, очень рекомендую!

Ингредиенты для теста: молоко или вода — 250 мл, дрожжи свежие — 15 г (или сухие — 5 г), сахар — 1 ст. л., соль — 1 ч. л., растительное масло — 40 г, мука — 410–440 г. Для начинки: капуста свежая — 500 г, лук — 1 шт., морковь — 2 шт., соль, перец, кусочек сливочного масла, колбаса или ветчина — 200 г, кетчуп — 2 ст. л. Для заливки: сметана — 2-3 ст. л., яйца — 2 шт., соль, перец.

Приготовьте дрожжевое тесто: в теплое молоко добавьте сахар и дрожжи, дайте немного постоять. Всыпьте соль, влейте растительное масло и постепенно добавьте муку, замесите мягкое тесто. Накройте и поставьте в теплое место на 40 минут. Для начинки мелко нашинкуйте капусту, нарежьте лук, натрите морковь. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, затем капусту, соль, перец и жарьте до мягкости. Колбасу нарежьте кубиками. Для заливки смешайте сметану, яйца, соль и перец. Подошедшее тесто разделите на 12 частей, раскатайте в лепешки. На каждую нанесите кетчуп, выложите остывшую капусту и колбасу, сверху полейте заливкой. Выпекайте на противне с пергаментом в разогретой до 200 °C духовке около 15 минут до румяности.

Ранее мы готовили мандариновый кекс на Новый год. Секрет — в мандаринах с кожурой. Готовить проще простого, вкуснее любого торта.

Проверено редакцией
