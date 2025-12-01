День матери
01 декабря 2025 в 11:00

Турецкие берек-треугольники — хрустящая закуска с улочек Стамбула. Лаваш, сыр, зелень — ее легко повторить дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Турецкие берек-треугольникихрустящая закуска с улочек Стамбула. Лаваш, сыр, зелень — ее легко повторить дома. Тонкий лаваш отлично заменяет традиционное тесто, а начинка из феты и зелени делает берек нежным, сливочным и очень ароматным. Такие треугольники подходят и для праздничного стола, и для обычного быстрого перекуса — всегда получаются удачными.

Для начинки берут 150–200 г сыра фета или брынзы, разминают вилкой и смешивают с мелко нарезанной зеленью: укропом, петрушкой, иногда шпинатом. При желании добавляют щепотку черного перца или паприки, но соль почти не нужна — сыр уже достаточно соленый.

Лаваш разрезают на широкие полосы, затем делят каждую на трапеции или уголки, удобные для заворачивания. На широкую часть кладут ложку начинки и сворачивают треугольником — так же как делают самосу. Главное — завернуть достаточно плотно, чтобы сыр не вытек при жарке. Берек обжаривают на среднем огне в растительном масле до золотистой хрустящей корочки с двух сторон. Если хочется менее жирный вариант, можно смазать треугольники маслом и запечь в духовке при 190 °С около 12–15 минут.

Подают берек горячим — сыр внутри становится мягким, тающим, а лаваш превращается в идеально хрустящую оболочку. Отличная быстрая турецкая закуска, которая всегда исчезает первой.

Ранее мы готовили картофельную губадию. Обалденное блюдо из картошки и яиц.

Проверено редакцией
