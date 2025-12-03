Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 11:55

Ряженку и кофе превращаю в крутейший десерт: шедевральная панакота с нежным топингом за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта кофейная панакота — идеальный десерт для тех, кто ценит изысканность без лишних сложностей. Нежная сливочно-кофейная текстура с легкой кислинкой ряженки создает удивительно гармоничный вкус. Десерт готовится заранее и становится настоящим спасением, когда нужно быстро подать что-то особенное к чаю или кофе.

Готовлю я так: 15 граммов желатина заливаю 200 мл сливок и оставляю на 5 минут для набухания. Затем нагреваю на медленном огне, постоянно помешивая, до полного растворения желатина. 2 чайные ложки растворимого кофе заливаю 20 мл кипятка и добавляю в сливочную смесь. Вмешиваю 2 столовые ложки сахара и 200 мл ряженки. Разливаю по формочкам и убираю в холодильник на 4–6 часов до полного застывания. Перед подачей опускаю формочки в горячую воду на 10–15 секунд и аккуратно выкладываю десерт на тарелки. Украшаю дроблеными орехами — они идеально дополняют кофейный вкус.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

