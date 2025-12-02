Нежный раф с апельсиновым акцентом: рецепт, который изменит ваше представление о кофе

Этот апельсиновый раф — настоящая магия в чашке, которая превращает обычное кофепитие в особенный ритуал. Сочетание бодрящего эспрессо с солнечной цедрой апельсина и нежными сливками создает удивительно гармоничный вкус. Напиток получается одновременно бодрящим и успокаивающим, с тонким цитрусовым ароматом.

Готовлю так: свежую цедру одного апельсина растираю в ступке до появления сока и насыщенного аромата. Добавляю тростниковый сахар по вкусу и 100 мл только что сваренного эспрессо. Тщательно перемешиваю и взбиваю капучинатором до однородности. Отдельно подогреваю 250 мл сливок (или молока) и создаю плотную пенку толщиной 1,5–2 см. Аккуратно вливаю кофейно-апельсиновую смесь в чашку, дополняю взбитыми сливками и украшаю щепоткой корицы или свежей цедрой. Получается невероятно ароматный напиток с бархатистой текстурой и тонким балансом кофе, цитруса и сливочных нот.

