Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 12:39

Нежный раф с апельсиновым акцентом: рецепт, который изменит ваше представление о кофе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот апельсиновый раф — настоящая магия в чашке, которая превращает обычное кофепитие в особенный ритуал. Сочетание бодрящего эспрессо с солнечной цедрой апельсина и нежными сливками создает удивительно гармоничный вкус. Напиток получается одновременно бодрящим и успокаивающим, с тонким цитрусовым ароматом.

Готовлю так: свежую цедру одного апельсина растираю в ступке до появления сока и насыщенного аромата. Добавляю тростниковый сахар по вкусу и 100 мл только что сваренного эспрессо. Тщательно перемешиваю и взбиваю капучинатором до однородности. Отдельно подогреваю 250 мл сливок (или молока) и создаю плотную пенку толщиной 1,5–2 см. Аккуратно вливаю кофейно-апельсиновую смесь в чашку, дополняю взбитыми сливками и украшаю щепоткой корицы или свежей цедрой. Получается невероятно ароматный напиток с бархатистой текстурой и тонким балансом кофе, цитруса и сливочных нот.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

Проверено редакцией
Читайте также
Моя фишка для идеального брауни-печенья — получаю тягучую серединку, которая покоряет
Общество
Моя фишка для идеального брауни-печенья — получаю тягучую серединку, которая покоряет
Добавила 1 ингредиент в шубку и получила обалденную грудку: такой вариант понравится всем — секрет в копченой нотке
Общество
Добавила 1 ингредиент в шубку и получила обалденную грудку: такой вариант понравится всем — секрет в копченой нотке
Как резать лук без слез и неприятного запаха: простой лайфхак с лимоном, который реально работает
Общество
Как резать лук без слез и неприятного запаха: простой лайфхак с лимоном, который реально работает
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Общество
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Салаты — скучно! Вместо них — рулетики-подарочки с сулугуни: ветчина, крабовый салат и сюрприз внутри
Общество
Салаты — скучно! Вместо них — рулетики-подарочки с сулугуни: ветчина, крабовый салат и сюрприз внутри
еда
рецепты
напитки
апельсины
кофе
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев раскрыл, кто из российских лыжников поедет на Олимпиаду
Песков раскрыл состав американской делегации на встрече с Путиным
Стало известно, сколько сел разминировали в Курской области
«Все равно мало»: бывший футбольный судья о зарплате арбитров РПЛ
Премьера в Большом театре превратилась в билетную лихорадку
Экс-топ-менеджеров «Мечела» не наказали, но взыскали с них крупную сумму
Госдума утвердила порядок отправки военных России и Индии
27-летняя девушка поборола неизлечимую стадию рака мозга
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
«Предпраздничная акция»: нелегалам в США предложили $1 тысячу
Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений
Россиянкам раскрыли самый модный маникюр для празднования Нового года
В Госдуме ответили, могут ли ввести штрафы за кибербуллинг
Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»
Раскрыто, кого отправили встречать Уиткоффа во Внуково
Погода в Москве в среду, 3 декабря: ждать ли сильных туманов и потепления
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
«Мощнейший удар»: военэксперт о последствиях окружения ВСУ в Димитрове
Идеальный гороховый суп с мясом: классический рецепт
«Идет игра»: политолог о желании США вернуть России замороженные активы
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве
США

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.