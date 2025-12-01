День матери
01 декабря 2025 в 20:45

Два яйца, молоко и сыр: готовим сырные блинчики с укропом. Палочка-выручалочка под любую начинку, просто с маслом или к супу вместо хлеба

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Два яйца, молоко и сыр: готовим сырные блинчики с укропом. Палочка-выручалочка под любую начинку, просто с маслом или к супу вместо хлеба. Это тот самый простой рецепт, который всегда выручает: тесто замешивается за пять минут, а результат вызывает полный восторг и у детей, и у взрослых. Идеальная пара к ним, конечно, холодная сметана.

Для этого чуда нам понадобится: 2 яйца, 2,5 стакана молока, 1 полный стакан муки (около 160 г), 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 2 столовые ложки растительного масла, 150–170 граммов твердого сыра (например, российского или гауды) и большой пучок свежего укропа.

Готовим так: сначала мелко рубим укроп и натираем сыр на крупной терке. В глубокой миске хорошенько взбиваем яйца с молоком, затем постепенно всыпаем просеянную муку, соль, сахар и разрыхлитель, чтобы не было комочков. В это гладкое тесто высыпаем весь сыр и зелень, тщательно все перемешиваем — сырная стружка должна равномерно распределиться. В конце вливаем растительное масло и еще раз размешиваем. Выпекаем на хорошо разогретой сковороде (смазать маслом нужно только перед самым первым блином) порциями тесто, как оладьи. Не забывайте аккуратно помешивать тесто в миске ложкой перед каждым новым блином, так как сыр имеет свойство опускаться на дно.

Ранее мы делились рецептом картофельной губадьи. Обалденное блюдо из картошки и яиц.

