Яичные блинчики с крабовой начинкой: быстрая закуска на любой праздник, а также вкусный перекус или завтрак. Это тот самый рецепт, который выручит, когда гости уже на пороге. Элегантные рулетики готовятся за 20 минут, а их нежный вкус с пикантной ноткой чеснока и укропа покоряет с первого кусочка.

Для этой кулинарной магии тебе понадобится всего несколько ингредиентов. Для воздушных блинчиков возьми 4 яйца и щепотку соли. А для сочной начинки подготовь 200–250 г крабовых палочек, 150 г твердого сыра, пучок свежего укропа, 1-2 зубчика чеснока и 1-2 столовые ложки майонеза для связки.

Как приготовить: сначала сделай тонкие яичные блины. Каждое яйцо отдельно взбей с щепоткой соли и вылей на слегка разогретую сковороду. Обжарь с двух сторон до готовности — у тебя получится 4 нежных блина. Для начинки мелко нарежь крабовые палочки, натри сыр на крупной терке, измельчи укроп и чеснок. Смешай все в миске с майонезом до однородности. Распредели начинку равномерным слоем по каждому остывшему блину, плотно сверни рулетом и нарежь острым ножом на аккуратные рулетики толщиной 2-3 см. Подавай, украсив шпажками или зубочистками. Идеальная закуска к любому столу готова!

