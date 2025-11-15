В Венгрии выступили против «украинской мафии» Сийярто: Венгрия не допустит «украинскую мафию» в ЕС

Венгрия не намерена допускать «украинскую мафию» в Европейский союз и не позволит попадать украинскому зерну на рынок ЕС, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. По его словам, Будапешт продолжит блокировать решения Брюсселя о быстрой интеграции Украины, передает ТАСС.

Брюссель хочет, чтобы украинская мафия была в Европейском союзе, а низкокачественное украинское зерно — на рынке ЕС. Еще он хочет направлять на Украину деньги европейцев, — сказал Сийярто.

Политик выступил на митинге в Дьере, где подтвердил, что позиция Венгрии по украинскому вопросу остается неизменной. Сийярто подчеркнул, что страна будет препятствовать решениям Брюсселя, которые Будапешт считает нецелесообразными.

Ранее представитель МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон выразил обеспокоенность по поводу коррупции на Украине. По мнению политика, несмотря на все усилия, страна продолжает сталкиваться с этой проблемой. Петерссон также отметил, что при распределении значительной помощи риски коррупции возрастают.