Евродепутат объяснил, почему важно восстановить диалог с Россией Евродепутат Картайзер: только диалог с Россией поможет избежать эскалации

Европейскому союзу необходимо восстановить диалог с Россией, такое мнение по итогам встречи с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким на полях форума «БРИКС — Европа» высказал евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. По его словам, которые приводит ТАСС, без этого невозможно избежать дальнейшей эскалации и снизить напряженность в отношениях между странами.

Мы должны рассматривать все возможные варианты и использовать все возможные пути, чтобы восстановить диалог и снизить напряженность, — уверен Картайзер.

Ранее депутат Европарламента от Германии Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что Украине и странам Евросоюза следует признать невозможность победы Киева в конфликте с Россией. По его словам, идея использовать замороженные российские активы для поддержки Украины неосуществима.

Вместе с этим член Европарламента от Словацкой Республики Любаш Блага признал, что встреча европейских депутатов с зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым была важной и интересной. По его словам, дискуссия была свободной и прошла в дружественной атмосфере.