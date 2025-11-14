Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 22:40

ЛУКОЙЛ сообщил о ходе переговоров по продаже зарубежных активов

ЛУКОЙЛ ведет переговоры о продаже зарубежных активов с рядом покупателей

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
ЛУКОЙЛ ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими покупателями, сообщила компания. Там уточнили, что о сделке объявят после финальных договоренностей и соответствующих разрешений.

ЛУКОЙЛ сообщает о проведении переговоров по продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями. О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов, — отмечается в публикации компании.

Компания также хочет, чтобы новый собственник ее зарубежных активов обеспечил непрерывность деятельности предприятий, добавили авторы заявления.

Ранее эксперты Международного энергетического агентства назвали риски для мира из-за санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. По мнению специалистов, новые ограничения против российских компаний уже приводят к операционным сбоям.

При этом частная американская инвесткомпания Carlyle изучает возможности покупки иностранных активов ЛУКОЙЛа. Стало известно, что рассмотрение этого вопроса находится на ранней стадии.

Правительства европейских и ближневосточных государств тем временем предпринимают активные шаги для сохранения работоспособности зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Соответствующая деятельность началась после введения санкций США против нефтяной компании РФ.

