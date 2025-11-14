Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 05:03

Американские инвесторы задумались о покупке иностранных активов ЛУКОЙЛа

Reuters: Carlyle рассматривает возможность покупки зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Частная американская инвесткомпания Carlyle изучает возможности покупки иностранных активов российской корпорации ЛУКОЙЛ, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники. Уточняется, что рассмотрение этого вопроса находится на ранней стадии.

Частная инвестиционная компания из США Carlyle изучает варианты покупки зарубежных активов российского ЛУКОЙЛ, заявляют три источника, — указано в публикации.

Ранее ЛУКОЙЛ запросил у Минфина США продление крайнего срока для завершения операций с компанией из-за санкций. Компания захотела получить больше времени для выполнения обязательств и изучения предложений по глобальным активам.

Тем временем стало известно, что правительства европейских и ближневосточных государств предпринимают активные шаги для сохранения работоспособности зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Эта деятельность началась после введения США санкций в отношении российской нефтяной компании. Как заявил глава отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз, в настоящее время наблюдается серьезная конкуренция вокруг решения судьбы международных активов корпорации.

США
инвесторы
компании
ЛУКОЙЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Хабаровска до смерти забил сожительницу ремнем
Врач поставил точку в споре о вреде сна с открытым окном осенью
Укус собаки во сне: предательство или знак любви
Психолог назвала причины внезапно возникающей усталости и отказа от общения
Трамп может потребовать выдать ему Зеленского в случае побега
Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Невероятное сочетание продуктов: слоеный салат «Бандерас» на Новый год
К чему снятся похороны: раскрываем тайны сновидений подробно
Россиянам объяснили, как не остаться без денег при смене работы
Нападающего ЦСКА номинировали на премию ФИФА за самый красивый гол
В Минцифры озвучили сроки старта эксперимента по онлайн-продаже вина
Названа одна из главных проблем мировой медицины
Запуск американской ракеты к Марсу сорвался
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 ноября
Россиянам рассказали, как обычный госзвонок может стать уловкой мошенников
Сборная Франции по футболу разгромила команду Украины
Саперы из КНДР помогают разминировать курские земли
Врач назвал симптомы опасного для взрослых детского заболевания
Американские инвесторы задумались о покупке иностранных активов ЛУКОЙЛа
Россиянам ответили, когда можно получить перерасчет за отопление в квартире
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.