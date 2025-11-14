Американские инвесторы задумались о покупке иностранных активов ЛУКОЙЛа

Частная американская инвесткомпания Carlyle изучает возможности покупки иностранных активов российской корпорации ЛУКОЙЛ, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники. Уточняется, что рассмотрение этого вопроса находится на ранней стадии.

Частная инвестиционная компания из США Carlyle изучает варианты покупки зарубежных активов российского ЛУКОЙЛ, заявляют три источника, — указано в публикации.

Ранее ЛУКОЙЛ запросил у Минфина США продление крайнего срока для завершения операций с компанией из-за санкций. Компания захотела получить больше времени для выполнения обязательств и изучения предложений по глобальным активам.

Тем временем стало известно, что правительства европейских и ближневосточных государств предпринимают активные шаги для сохранения работоспособности зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Эта деятельность началась после введения США санкций в отношении российской нефтяной компании. Как заявил глава отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз, в настоящее время наблюдается серьезная конкуренция вокруг решения судьбы международных активов корпорации.