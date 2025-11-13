ЛУКОЙЛ попросил США об одной уступке Reuters: ЛУКОЙЛ попросил продлить срок для завершения операций с компанией

ЛУКОЙЛ запросил у Минфина США продление крайнего срока для завершения операций с компанией из-за санкций, передает агентство Reuters. Указано, что компания захотела получить больше времени для выполнения обязательств и изучения предложений по глобальным активам.

Российский энергетический гигант ЛУКОЙЛ подал заявку на продление срока, установленного Министерством финансов США, который запрещает сделки с российской компанией после 21 ноября, — говорится в статье.

Ранее сообщилось, что власти Болгарии и Румынии начали искать юридические лазейки и пути для сохранения операционной деятельности нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих российским компаниям. При этом они могут передать НПЗ под контроль властей. Страны разрабатывают правовые механизмы для временного контроля над активами ЛУКОЙЛа, включая возможность полной национализации предприятий в Бургасе и Плоешти.

Тем временем стало известно, что правительства европейских и ближневосточных государств предпринимают активные шаги для сохранения работоспособности зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Эта деятельность началась после введения США санкций в отношении российской нефтяной компании. Как заявил глава отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз, в настоящее время наблюдается серьезная конкуренция вокруг решения судьбы международных активов корпорации.