15 ноября 2025 в 16:46

На Украине раскрыли возможную реакцию ЕС на скандал с коррупцией в Киеве

«Страна.ua»: скандал на Украине может привести к отставке правительства

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press
Европа не может прогнозировать коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, пишет издание «Страна.ua». По мнению аналитиков издания, это может привести к отставке главы офиса президента Андрея Ермака и правительства Юлии Свириденко с заменой их на «понятных» Западу людей.

Главный вопрос — какие практические шаги они предпримут. <...> Просто проигнорировать скандал, ограничившись общими заявлениями, европейцы вряд ли смогут, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Зеленский совершил стратегическую ошибку, поддержав антикоррупционное расследование против бизнесмена Тимура Миндича, что открыло путь для проверок против всего его окружения. Избранная украинским главой тактика публичного одобрения действий НАБУ создала правовые прецеденты, которые могут быть использованы против него самого и его ближайших помощников, говорится в материале.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коррупция буквально пожирает руководство Украины изнутри. По его словам, воруется львиная доля денежных средств, выделяемых Киеву западными партнерами. Так он прокомментировал скандал с «пленками Тимура Миндича».

Украина
коррупция
скандалы
Евросоюз
