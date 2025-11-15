Раскрыто, почему США не поддержали антироссийские поправки в резолюции ООН Американист Дудаков: поддержка Украины не является приоритетом для США

Поддержка Украины не является приоритетом для Соединенных Штатов Америки, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, действующий постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц проголосовал против западной поправки к резолюции о борьбе с героизацией нацизма, потому что заинтересован в повестке Ближнего Востока и стран Латинской Америки.

Майкл Уолтц не проголосовал за антироссийские поправки в резолюции ООН, потому что тесно связан с израильским лобби. Его главные приоритеты — это ближневосточная повестка и критика стран Латинской Америки. Украина в них не входит, — заявил Дудаков.

По его словам, несмотря на ужесточение антироссийских санкций, Запад не намерен поддерживать правки, не имеющие юридической силы.

В каких-то аспектах Штаты ужесточают санкции против нашей страны, в частности, вводя рестрикции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. При этом они показывают открытость к диалогу и не готовы принимать бессмысленные резолюции с осуждением России, которые не имеют юридической силы, — заключил Дудаков.

Ранее США впервые проголосовали против антироссийской поправки к резолюции в ООН. В ней содержались утверждения о якобы «попытках Москвы оправдать специальную военную операцию борьбой с неонацизмом».