15 ноября 2025 в 16:51

На Украине в одной из областей пропал свет

В Черниговской области из-за поврежденного энергообъекта пропало электричество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Значительная часть Черниговской области на севере Украины осталась без электроснабжения после повреждения энергетического объекта в Нежинском районе, сообщает компания «Черниговоблэнерго». Авария привела к массовому отключению, затронувшему населенные пункты в нескольких районах.

Поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточена значительная часть области, — говорится в сообщении.

Ранее в Одессе прогремел взрыв на энергетическом объекте, из-за чего начался пожар. Глава областной администрации Олег Кипер объявил, что объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме благодаря резервному питанию.

До этого экс-министр энергетики Украины Иван Плачков предупредил о риске тотального блэкаута в стране, призвав отделить энергетику от политики. По его словам, Украина может столкнуться с полным отключением электроэнергии, которое будет развиваться поэтапно.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины передали в суд дело бывшего заместителя министра энергетики. Его обвиняют в получении неправомерной выгоды за содействие в оформлении разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтовой зоны.

