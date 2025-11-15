С такой закуской салаты не нужны! Рулет «Хлопушка» — просто и необычно, готовится быстрее, чем бьют куранты

Салат-рулет «Хлопушка» — это именно то блюдо, которое создает новогоднее настроение! Яркие слои, напоминающие конфетти, и неожиданное сочетание вкусов делают его настоящим праздником в тарелке. Когда разрезаешь этот рулет, открывается фейерверк текстур — нежная курица, хрустящие орехи, сладкий гранат. Это тот случай, когда простое приготовление дает потрясающий результат, способный удивить даже искушенных гостей.

Возьмите 5–6 отварных картофелин, 1 куриную грудку, 8 яиц, 1 луковицу, половину стакана грецких орехов, 1 гранат, свеклу и морковь для украшения. Картофель натрите на терке и распределите по пищевой пленке в виде прямоугольника. Посолите, смажьте майонезом. Слоями выложите: кубики курицы с майонезом, маринованный лук, тертые яйца, измельченные орехи и зерна граната. Аккуратно сверните рулетом с помощью пленки, уберите в холодильник на час. Перед подачей украсьте тертой свеклой, морковью и зеленью.

