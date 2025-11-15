Когда лень готовить, делаю польский бигус. Нужны капуста, мясо и паприка — получается очень нежно и вкусно

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда нет времени на сложные блюда, но хочется чего-то сытного и ароматного. Польский бигус, или тушеная капуста с мясом, идеально подходит для таких случаев. Его можно готовить в большом количестве — он становится еще вкуснее на следующий день. А главное — все ингредиенты просто томятся в одной кастрюле, почти без вашего участия.

Понадобится: 500 г квашеной капусты, 300 г мяса (свинина/колбаса/сосиски), 1 луковица, 2 ст. л. томатной пасты, специи (лавровый лист, душистый перец, паприка).

Обжарьте лук и мясо до румяности. Добавьте капусту, томатную пасту и специи. Залейте водой, чтобы покрыло ингредиенты. Тушите под крышкой 1,5–2 часа на медленном огне. В конце добавьте ложку сливового варенья для традиционного польского вкуса.

