Гости откажутся от горячего и будут требовать добавку. Салат «Норвежский» получается нежным и очень вкусным

Этот салат — настоящая находка для тех, кто хочет удивить гостей чем-то действительно особенным. В нем удивительным образом сочетается нежность слабосоленой красной рыбы, пикантность сыра и хрустящая свежесть овощей. «Норвежский» получается настолько сбалансированным и гармоничным, что действительно может затмить собой даже горячее блюдо. А его элегантный вид и легкий, праздничный вкус придутся по нраву Огненной Лошади — символу наступающего года, которая оценит его яркий характер и изысканность.

Вам понадобится: 250 г слабосоленой семги или форели, 3 отварные картофелины, 2 свежих огурца, 4 перепелиных яйца, 150 г твердого сыра, зеленый лук и для заправки — смесь оливкового масла и лимонного сока. Картофель и яйца отварите до готовности. Рыбу, картофель и огурцы нарежьте аккуратными кубиками. Яйца разделите на половинки. Сыр натрите на крупной терке. Выкладывайте салат слоями: картофель, затем рыба, слой огурцов и сыр. Каждый слой слегка сбрызгивайте заправкой. Украсьте половинками перепелиных яиц и мелко нарезанным зеленым луком. Дайте салату пропитаться 15–20 минут перед подачей.

