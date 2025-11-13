Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Укладываю слоями и жду боя курантов. Салат «Белая лошадь» принесет удачу и деньги в Новый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда надоели традиционные «Оливье» и «Шуба», на помощь приходит изысканный слоеный салат «Белая Лошадь». Это блюдо — настоящая поэзия в мире салатов: нежное, воздушное и удивительно гармоничное. Его прелесть в идеальном сочетании простых ингредиентов, которые вместе создают совершенно новый вкус — одновременно нежный и насыщенный. Этот салат похож на изящную фреску — каждый слой виден на срезе, а белоснежный цвет делает его по-настоящему праздничным и элегантным.

Возьмите 300 г отварной куриной грудки, 4 яйца, 200 г твердого сыра, 3 картофелины, 2 свежих огурца, 150 г консервированной кукурузы и 250 г сметаны. Картофель и яйца отварите до готовности. Все ингредиенты натрите на крупной терке или мелко нарежьте. Выкладывайте слоями: куриное филе, затем картофель, яйца, огурцы, сыр. Каждый слой промазывайте сметаной. Верх украсьте кукурузой, создавая рисунок копыт. Дайте салату пропитаться в холодильнике 4-6 часов.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Проверено редакцией
