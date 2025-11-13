Погибших при крушении в Грузии военных доставили в Анкару

Погибших при крушении в Грузии военных доставили в Анкару

Тела военных, погибших при крушении самолета С-130 в Грузии, доставили в Анкару на турецкую базу ВВС Мюртед, сообщает A Haber. Отмечается, что в ходе трагедии умерли 20 человек.

Церемония прощания с военными намечена на утро 14 ноября. В траурном мероприятии будет принимать участие руководство республики.

Министерство обороны Турции сообщило о крушении C-130 Hercules турецких ВВС на территории Грузии днем 11 ноября. Борт с номером 68-1609 вылетел из азербайджанского аэропорта Гянджа и исчез с радаров через 27 минут после взлета. В момент катастрофы в самолете находились 20 военнослужащих вместе с экипажем.

Поисково-спасательная операция была объявлена незамедлительно, Анкара координировала действия с властями в Баку и Тбилиси. Грузинское Министерство внутренних дел подтвердило, что самолет упал в муниципалитете Сигнахи примерно в пяти километрах от границы с Азербайджаном. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал выступление в столице страны, когда узнал о крушении самолета. Он заявил, что «глубоко опечален» этой катастрофой, и назвал погибших мучениками.