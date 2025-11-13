Мадуро на самолете покинул Венесуэлу Самолет Мадуро вылетел из Каракаса в сторону Кубы

Самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро вылетел из Каракаса в сторону Кубы, сообщил аккаунт FlightWatcher в соцсети X. Предположительно, воздушное судно может направляться в Гавану.

Уточняется, что страну покинул Airbus A340-200 авиакомпании Conviasa. Борт с номером YV1004 имеет пометку «президентский».

Ранее в Венесуэле приняли план комплексной обороны, предусматривающий переход к вооруженной борьбе в случае агрессии со стороны США. Мадуро на съезде правящей Единой социалистической партии отметил, что документ предусматривает защиту территориальной целостности и права государства на мир.

До этого президент США Дональд Трамп высказал уверенность в скорой смене политического руководства Венесуэлы. Американский лидер прямо заявил о приближающемся окончании президентского срока Мадуро.

Также администрация президента США попросила Верховный суд страны вынести постановление, которое даст ей возможность лишить статуса временной защиты 300 тыс. мигрантов из Венесуэлы. О намерении выдворить из страны миллионы нелегалов президент говорил еще на своей инаугурации в январе.