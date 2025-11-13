Аэропорт на юге России ограничил прием и отправку самолетов

Аэропорт на юге России ограничил прием и отправку самолетов Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

Воздушная гавань Волгограда временно прекратила принимать и выпускать суда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее летевший из Благовещенска в Москву самолет экстренно приземлился в Нижневартовске из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Мужчину доставили в больницу.

Тем временем воздушные гавани Северного Кавказа — владикавказский аэропорт Беслан и грозненский аэропорт Северный — переходили на специальный режим функционирования. Ограничения были введены на прием и выпуск самолетов.

До этого сообщалось об аналогичной ситуации в Калужской области, тогда ограничение на движение самолетов затронуло местный аэропорт Грабцево. Причины для введения соответствующих мер не озвучивались. В федеральном агентстве обещали информировать пассажиров о ситуации.