02 декабря 2025 в 14:35

Названа причина внеплановой посадки самолета «Ямала» в Тюмени

Самолет «Ямала» внепланово сел в Тюмени по техническим причинам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Воздушное судно авиакомпании «Ямал», следовавшее из Нового Уренгоя в Омск, осуществило незапланированную посадку в тюменском аэропорту Рощино по техническим причинам, сообщила Уральская транспортная прокуратура. Посадка, по предварительным данным, прошла в штатном режиме.

По предварительным данным, 2 декабря 2025 года около 13:00 (11:00 мск) в аэропорту города Тюмени (Рощино) по техническим причинам осуществило незапланированную посадку воздушное судно авиакомпании «Ямал», следовавшее по маршруту Новый Уренгой — Омск. Посадка прошла в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Ранее в «Аэрофлоте» сообщили, что его воздушное судно, следовавшее из Иркутска в Москву, выполнило посадку в аэропорту Перми по причине сигнализации о повышенном расходе топлива. Данная посадка была проведена в штатном режиме, а слухи о его утечке, распространяемые рядом средств массовой информации, являются недостоверными.

Кроме того, представитель авиаперевозчика LOT Polish Airlines Кшиштоф Мочульский сообщил, что один из его самолетов при выполнении рейса Варшава — Вильнюс съехал со взлетной полосы в снежный сугроб. По его сведениям, данный инцидент не привел к человеческим жертвам и пострадавшим.

